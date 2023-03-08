Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Ülfet Kral, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin derhal aktif hale getirilmesini talep etti.

Kral yayımladığı mesajda, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve temelinde, kadınların insan haklarına vurgu yapılan bir gün olduğunu belirterek, 8 Mart’ın, siyasi ve sosyal bilincin geliştirilmesine ve kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal kazanımlarının kutlanmasına ayrıldığını kaydetti.

Tarihten bugüne sermaye yanlısı politikaların en çok da kadınların ekonomik haklarını sömürmeye devam ettiğini savunan Kral, “geçen ay yaşanan deprem felaketinde de birçok insanın kum dağına dönüşen binalarda göçük altında kalıp hayatlarını kaybetmesinin doğrudan neoliberal sistem ve emek sömüren politikaların acı bir yansıması olduğunu” ileri sürdü.

“Hükümetin bilimsellikten uzaklaşan, sermaye yanlısı politikalar sürdürdüğünü” ileri süren Ülfet Kral, “Öte yandan dayatılmaya çalışılan dinsel gericilik, kadınların haklarını sömürerek, çalışma yaşamından uzaklaştırılmasına ve ayrımcılığın ve şiddetin her geçen gün artmasına yol açmaktadır” iddiasında bulundu.

Kral, KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu olarak, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artması ve cinsiyet eşitliğine yönelik sorunlara çözüm bulunması için her platformda çalışarak, özellikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin işlevsel hale getirilmesi gerektiğini vurguladıklarını kaydetti.

Ülfet Kral, bir toplumun gelişmişliği, insan haklarına verdiği değer, her türlü ayrımcılığa karşı duruşu ile işçi ve işveren arasındaki güç dengesinin sağlanmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yerel yönetimlerin, sendikaların ve siyasi partilerin varlığı ile ölçüldüğünü ifade etti.

Toplumun, sosyal bir devlette olması gerektiği şekilde, insan onuruna yaraşır, çağdaş ve laik bir düzende yaşaması, kadın emeğinin sömürülmediği ve hiç kimsenin, dili, dini, etnik kökeni, cinsiyeti ve cinsel yönelimi dolayısı ile ayrımcılığa maruz kalmadığı bir yaşam için talepleri olduğunu kaydeden Kral, bu talepleri şöyle sıraladı:

“-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi derhal aktif hale getirilsin

-Doğum izni hakkı her iki ebeveyni de kapsayacak şekilde güncellensin

-Kamusal kreşler ve yaşlı bakımevleri açılsın

-Alo 183 ihbar hattının altyapısı oluşturulup, vardiya sistemine geçilsin

-İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları eğitim müfredata eklensin”