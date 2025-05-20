(Kamalı Haber)- Demirhan 'da meydana gelen "Sirkat" suçundan tutuklanan Zehra Bolat ve Bengisu Tuzcu mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ebrar Kiriş mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Zehra Bolat ve Bengisu Tuzcu'nun 16.05.2025 tarihinde Demirhan 'da meydana gelen "Sirkat" suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:20 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinde toplam değerleri 10.259,49 TL olan muhtelif markalardaki bayan kozmetik ürünlerini Gönyeli'de sakinler Zehra BOLAT ve Bengisu TUZCU çantalarına koyarak görevli kasiyere ödeme yapmadan market dışına çıkararak sirkat ettiklerini belirtti. Polis, şikayet üzerine zanlıların aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını, çaldıkları ürünlerin bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini kaydetti. Zanlıların aleyhlerine getirilen davaları da kabul ettiklerini belirten polis, zanlılardan Tuzcu'nun ülkede öğrenci izniyle, Bolat'ın çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Bolat, bir çocuk annesi olduğunu, burs kazandığı için eğitime başladığını, güzellik uzmanlığı bölümünde okuduğunu ifade ederek, “38 bin TL maaş alıyorum, 25 bin TL kira ödüyorum. Okulda uygulamalı sınav için kozmetik ürünleri istediler, param yoktu mecbur kaldığım için yaptım. Çok özür dilerim, çok pişmanın ama çocuğumla hayat mücadelesi veriyorum, başka çarem yoktu”dedi. Zanlı Tuzcu ise Bolat ile aynı bölümde okuduğunu, sınav için kozmetik ürün çaldığını ifade ederek, “Annem para göndermişti ama yetmeyeceği için yaptım, çok üzgünüm”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına ve 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamalarına emir verdi.