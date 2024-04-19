Kosova’nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) üyeliğinin onaylanmasına Güney Kıbrıs’ta tepkiler sürüyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kosova’nın üyeliğinin KKTC’de memnunlukla karşılandığını ancak Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan üyelerden biri olan Güney Kıbrıs’ın tepkisini çektiğini yazdılar.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teodoros Gotsis’in dün konuya ilişkin açıklamasında, Kosova’nın bağımsızlığı konusundaki tezlerine bağlı kalmayı sürdürecekleri mesajını verdiğini yazdı.

Gotsis, “tüm devletlerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğin tam destek vermeyi sürdüreceklerini” belirterek “bu sebepten ötürü tek taraflı ilan edilen bağımsızlığı tanımadıklarını” vurguladı.

Gotsis ayrıca, bu görüşü Avrupa Konseyi’nde de dile getirdiklerini sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Kosova Avrupa Konseyi’ne katıldı” başlığı altında verirken, Gotsis’in açıklamasının yanı sıra AKEL’den yapılan açıklamayı da yansıttı.

Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, AKPM’nin, Kosova’nın Avrupa Konseyi üyeliğine davet edilmesi yönünde aldığı kararın “yasa dışı ayrılıkçı varlıklara ilişkin örnek teşkil etme tehlikesi içerdiği endişesini” dile getirildi.

“Kosova’nın, NATO’nun 1999 yılında Yugoslavya’ya gerçekleştirdiği, uluslararası hukuka aykırı müdahale sonrasında oluştuğu” iddiasında bulunulan açıklamada ayrıca, “toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı işgal güçleri ve sahte devlet tarafından çiğnenen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, uluslararası hukuku desteklemek için çifte sebebe sahip olduğu” da öne sürüldü.