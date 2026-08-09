İskele - Gazimağusa ana yolu üzerinde bugün meydana gelen kazada araba takla attı, 4 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saat 04.00 sıralarında, Berfin Nur Kakun (K-21) NB 802 plakalı salon aracı ile St. Barnabas Çemberi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek, çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Kakun ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Melisa Nil Karakuş (K-20), Elif Aydın (K-20) ve Canpolat Aydın (E-20) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahade altına alındı.

-Alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerindeki Halkbank Çemberi’nde meydana gelen kazada, alkollü içki tesiri altındaki Avni Yusuf Çiftçioğlu (E-30) AA 397 H plakalı aracı ile önce çemberin kenarında bulunan bordür taşlarına ardından kontrolsüzce yoluna devam ederek yolun sonundaki çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan ve nefes örneği vermeyi reddeden Çiftçioğlu hakkında yasal işlem başlatıldı.