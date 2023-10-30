Koruçam’da (Kormakiti) yaşayan en yaşlı kadınlardan biri olan Hristallu İosif Sisimi Skordi’nin geçen cumartesi günü 95 yaşında hayatını kaybettiği ve dün sabah Koruçam’da defnedildiği ifade edildi.

Haravgi ve Politis gazetelerine göre, cenaze törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis adına Rum Başkanlığının Kayıplar ve Mahsurlarla ilgili İnsani Konular sorumlusu Anna Aristotelus katılırken, cenazeye Maronitlerin Rum Meclisindeki temsilcisi Yannakis Musas, Koruçam Muhtarı Valentinos Kumettu yanı sıra örgüt ve dernek başkanları ile Skordi’nin sevenleri de katıldı.