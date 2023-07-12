Rum Eğitim Bakanlığı’nın, “Kormakitis” (Koruçam) köyünde AB yardımlarıyla inşa edilen “İşbirliği Merkezi” binasının eylül ayından itibaren ana okul ve ilkokul olarak faaliyete geçeceği yönünde verdiği taahhütlere karşın, binanın okul olmaya uygun olmadığının ortaya çıktığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda konuşan AKEL Milletvekili Hristos Hristofyas’ın, Rum eğitim bakanlığı temsilcisinin “Kormakitis” (Koruçam) köyünde AB yardımlarıyla inşa edilen “İşbirliği Merkezi’nin” bugüne kadar söylenenin aksine okul olarak kullanılmaya müsait olmadığı bilgisini vermesi üzerine, tepki gösterdiğini yazdılar.

Habere göre Hristofyas, Rum Eğitim Bakanlığı’ndan resmi olarak bilgi talep ettiklerini belirtirken, söz konusu binanın ana okul ve ilkokul olarak kullanılamayacak olması sebebiyle Koruçam köyü sakinleri ve yeniden yerleşenlerin çocuklarının mağdur olacaklarını ifade etti.



