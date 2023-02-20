(Haber: Emir Abdurrahman Bulut……..)

KKTC'de mantar gibi çoğalan ve ne yasa tanıyan nede kanunlara uyan korsan emlakçılar vergisiz yasadışı şekilde yetkililerin gözünün içine baka baka her yerde cirit atıyor.

KORSAN EMLAKÇILARA KİM DUR DİYECEK

KKTC'de emlakçılık yapma izni olmadığı halde özelikle sosyal medya ve yabancılar korsan emlakçılık yaparak ülkeyi zarara uğratıyor.

YASA VAR UYAN YOK TAKAN YOK

2007 tarihli çıkan emlakçılar yasasının 94'üncü maddesinde , hiçbir gerçek veya tüzel kişi, emlakçı kaydını yaptırmadan, belge almadan veya yıllık izni olmadan, emlakçılık mesleğini icra edemez veya herhangi bir şekilde emlakçı olarak hareket edemez, Gösteremez veya içinde "emlakçı" "emlak işleri danışmanı" veya "emlakçılık işletmeleri" kelimeleri veya emlakçı veya emlakçılık kelimesini içeren başka herhangi bir deyim bulunan isim, soyadı veya unvanı kullanamaz veya emlakçılık yaptığını ima edemez.

YASADIŞI KAÇAK EMLAKÇILIK CİRİT ATIYOR

Yasal yol ile emlakçılıklar bu duruma tepki göstererek ,Korsan emlakçılar yaptıkları hizmet karşılığı %15 -20 komisyon aldıkları ve kazandıklarını yurtdışına kaçırarak devleti de zarara uğratıyor. Mali polisin kaçak emlakçılara karşı mevcut yasa üzerinden gereken caydırıcı önlemleri ivedilikle alarak korsan emlakçılığa dur demesi gerekiyor.

KAÇAK EMLAKÇILIĞIN SUÇU 2 YIL HAPİS

Yasadışı emlakçılık yaparak kurallara aykırı davranışta bulunanlar için 10 bin TL para cezası ve iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.(MHA)