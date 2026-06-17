Halkın Partisi (HP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu, Lefke başta olmak üzere ülke genelinde kamuoyunda tartışılan HIV iddialarıyla ilgili yetkili makamların şeffaf ve hızlı açıklama yapmasını talep etti.

Köroğlu, yazılı açıklamasında, sosyal medyada dolaşan iddiaların halkta "kaygı yarattığını ve bilgi kirliliğine neden olduğunu" savunarak, halk sağlığını ilgilendiren konularda sessiz kalınmasının "kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Lefke’nin yıllardır çevre sorunları, CMC maden atıkları ve çeşitli ihmaller nedeniyle mağdur edildiğini söyleyen Köroğlu, bugün de halk sağlığına ilişkin iddialarla gündeme geldiğini belirtti. Köroğlu, “Lefke’nin, halkın günahı ne?” diye sordu.

- “Halk sağlığını ilgilendiren riskler bilimsel veriler ışığında değerlendirilmeli, gerekli görülen kişilere ulaşılmalı”

Halk sağlığını ilgilendiren risklerin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi, gerekli görülen kişilere ulaşılarak tarama süreçlerinin yürütülmesi, kişi haklarının korunarak halk sağlığını güvence altına alacak önlemlerin gecikmeden alınması gerektiğini kaydeden Köroğlu, HIV konusunda doğru bilgilendirme ile farkındalık çalışmalarının başlatılması çağrısında da bulundu.

Köroğlu, halk sağlığının siyaset üstü olduğunu belirterek, yetkililerin görevinin söylentilerin büyümesini izlemek değil, gerçekleri ortaya koymak ve toplumun kaygılarını gidermek olduğunu söyledi.

“Halk sağlığını ilgilendiren böylesine ciddi bir konuda neden hala kapsamlı bir açıklama yapılmamaktadır?” sorusunu yönelten Köroğlu, yetkilileri görevlerini yerine getirmeye çağırdı.