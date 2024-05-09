Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili Filiz Besim, üyeler CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Ziya Öztürkler katıldı.

Toplantıda ayrıca Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.