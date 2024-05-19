Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, hayvancılıktaki sorunların sondan başlayarak düzeltilemeyeceğini belirterek, sektör hakkında önerilerde bulundu.

Uluçam yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılık işletmelerinin en büyük girdi maliyetinin yüzde 70 oranla yem olduğunu ifade ederek, yem üretiminde ve satışında denge unsuru olması gereken Binboğa Yem Kooperatifi’nin yıllardır siyasilerin istihdam kapısı olmaktan kurtulamadığı için üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu savundu.

Piyasadaki özel işletmelerin ise, Binboğa Yem Kooperatifi’nin fiyatlarını takip ettiğini belirten Uluçam, hayvancılıkta yeniden denge unsuru sağlamak için Binboğa Yem Kooperatifi’nin siyasetten arındırılarak, işin ehli, liyakat sahibi yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Fabrika yemlerinin içerdiği protein ve enerji değeri analizlerinin, rutin bir şekilde Hayvancılık Dairesi tarafından yapılıp, haftalık olarak kamuoyu ile paylaşılmasının önemli olduğunu ifade eden Uluçam, mevcut Yem Yasası’nın güncellenerek, yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti. Erkut Uluçam, koyunculuk yapan işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için bir litre inek sütü bedelinin en az 2,2 katı ücretin, koyun süt bedeli olarak üreticiye ödenmesi gerektiğini de kaydetti.

-“İhtiyaçlara göre hibe programları düzenlenmeli”

“Küçükbaş hayvancılıkta yapılan desteklemelerin yanında, her işletmenin özelindeki ihtiyaçlara göre hibe programlarının düzenlenmesi elzemdir” diyen Uluçam, “Hibe programlarındaki evrak kalabalığı azaltılarak, özellikle küçükbaş hayvancılıkta toplam hayvan varlığının yüzde 65’ini oluşturan 100 başa kadar anaç küçükbaş hayvanı bulunan işletmelere ayrıcalıklı olarak yatırım desteği verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Üreticilerin solar enerji kullanımı ile üretim maliyetlerinin aşağıya çekilebileceğini belirten Erkut Uluçam, bu çerçevede hibe programlarının uygulanması ve Yenilenebilir Enerji Kurulu’nun, solar enerji kurulumlarında hayvancılık ve tarım işletmelerine öncelik vermesi gerektiğini kaydetti.

Hayvancılık işletmelerinin en büyük sorunlarından biri olan elektrik ve su altyapı sorunlarının da giderilmesi gerektiğini ifade eden Oda Başkanı Uluçam, “Kaymakamlıklar tarafından kiralanan hali araziler ile Devlet Emlak Dairesi’nin kiraladığı arazilerin sadece hayvancılık yapan üreticilere kiralanması ve kira sözleşmelerinin en az iki yıllık olması gerekir” dedi.

Uluçam, her geçen gün azalan tarımsal arazilerin amaç dışı kullanımını önlemek için acilen tarım topraklarının korunması ile ilgili yasal düzenleme yapılması, kasap reyonlarında ise etin sınıflandırılmış olarak tüketiciye satılması gerektiğini belirtti.

“Piyasada yeterli domates olmadığında ve domates ithal edildiğinde, domates fiyatları düştü mü?” diye soran Uluçam, et ithalatı yapılacaksa hayvancıların maliyetlerinin aşağıya çekilebilmesi için yurt dışında daha ucuz olan her türlü yem, yem hammaddesi ve samanın ithalatının da serbest kalması gerektiğini kaydetti.