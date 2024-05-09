Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen iki trafik kazasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kazalara neden olan iki sürücü sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı.

Gilbert Kıblangat (E-32), yönetimindeki FL 128 plakalı salon aracıyla Lefkoşa Rauf Raif Denktaş Caddesi kavşağından dikkatsizce anayola giriş yaptığı sırada, cadde üzerinde seyreden Sultan Nur Bulduk (K-29) yönetimindeki NJ 619 plakalı salon araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle FL 128 plakalı araç, savrularak, karşı şeritten gelen Hürel İbrahim Akıncı (E-41) yönetimindeki KN 965 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. FL 128 plakalı araç sürücüsü Gilbert Kıblangat sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklandı.

-Girne’de trafik kazası

Öte yandan, Girne’de Fırat Fevzi Bahtiyar (E-37), yönetimindeki PK 986 plakalı salon aracıyla seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan NP 513 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan NP 513 plakalı araç da, yolun güney kısmında park halinde bulunan ED 681 plakalı salon aracın arka kısmına vurdu.

Çarpışmadan sonra Fırat Fevzi Bahtiyar, yönetimindeki PK 986 plakalı araçla dikkatsizce geri geri giderken o esnada yolun kuzey kısmında park halinde bulunan LG 609 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza soncu yaralanan olmadı. Fırat Fevzi Bahtiyar sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.