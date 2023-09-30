Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, dün 14.00 sıralarında Zafer Akyurt (E-44) yönetimindeki SR 975 plakalı motosikletle Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan çelik bariyere çarptı.
Polis açıklamasına göre, çarpmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır yaralandı.
Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayak ve sol elinde kırık teşhisi nedeniyle, yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.