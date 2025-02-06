Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda ilan ettiği ateşkese rağmen ilerleyişini sürdüren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup, bir kasabanın kontrolünü daha ele geçirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletine bağlı Nyabibwe kasabası, isyancılar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan yoğun çatışmaların ardından, M23 isyancılarının eline geçti.

Kasabanın çevresinde M23 üyeleri ile ordu arasında çatışmalar sürüyor.

Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı geçen hafta ele geçiren M23, 2 gün önce ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

KDC hükümeti, isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı bir propaganda olduğunu savunarak, çatışmaların hala devam ettiğini belirtmişti.

- KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda şu ana kadar 900 kişinin öldüğünü ve 2 bin 880 kişinin yaralandığını bildirdi.

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.