Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletindeki Lubero bölgesinde isyancıların saldırısında 11 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Lubero bölgesine bağlı Ngohi köyünde sivillere yönelik bıçaklı saldırı düzenledi.

Saldırıda, 4’ü kadın 11 sivil yaşamını yitirdi.

ADF üyeleri, köydeki bazı evleri yağmaladıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.