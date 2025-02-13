Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda'ya kayıtlı veya bu ülkede konuşlu tüm hava araçlarının ülke hava sahasını kullanmalarını yasakladığını duyurdu.

KDC resmi devlet haber ajansı ACP'nin haberine göre, Ruanda'da kayıtlı ya da Ruanda'da konuşlu tüm sivil ve devlet uçaklarının KDC hava sahasını kullanması ve topraklarına inmesi yasaklandı.

Haberde, kararın ulusal güvenliği koruma amacı taşıdığı ve Ruanda'nın KDC topraklarına yönelik düşmanca eylemlerine yanıt olarak alındığı belirtildi.

- İki ülke savaşın eşiğine gelmişti

KDC ile Ruanda arasındaki krizin ana nedenlerinin başında 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup geliyor.

KDC'nin doğusunda Kasım 2021'de tekrar saldırılara başlayan M23, binlerce sivilin göç etmesine ve yıkıma neden oldu.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlamış, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söylemişti.

KDC, Ruanda'ya tepki olarak Ekim 2022'de Ruanda Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı almıştı.

Ruanda, 19 Ocak 2023'te KDC'yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamış ve 24 Ocak'ta hava sahasını 3 kez ihlal eden KDC'ye ait savaş uçağını vurmuştu.

Buna karşın KDC, 31 Ocak 2023'te Doğu Afrika Topluluğu bünyesinde Kuzey Kivu eyaletinde görev yapan 2 Ruandalı askeri "güvenlik gerekçesiyle" sınır dışı etmişti.

Son olarak, KDC'nin doğusunda, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden olmuş, yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.