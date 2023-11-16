Milli Eğitim Bakanlığının 9 milyar 848 milyon 44 bin 900 TL’lik 2024 bütçesinin ele alındığı Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısı öğle arasının ardından yeniden başladı.

CTP Milletvekili Filiz Besim söz alarak, toplumun, nitelikli insanların maaşlarının konu olmasını doğru bulmadığını belirterek DAÜ’nün imzalayacağı protokolün ne durumda olduğunu sordu. Besim, DAÜ’de profesörlerin net maaşının 70 bin civarında olduğunu kaydetti.

DAÜ Mali İşler Müdürü Ahmet Tahsiner, profesörlerin ortalama 173 bin brüt, 108 bin net maaş aldığını ancak iç borçlanma nedeniyle şu an maaşlardan 20-25 bin TL'lik kesinti yapıldığını söyledi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya da üniversitelerle ilgili eleştirilerde bulunduğu konuşmasında, Güney Kıbrıs'ta profesörlerin 2500 pound civarı bir ücret aldığını hatırlattı. Maaş üzerinde tartışmanın çok saçma olduğunu ve bu konunun kurumları itibarsızlaştırdığını kaydeden Derya, üniversitelerin maaş haricinde çok ciddi sorunları olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, AKSA’nın borçlarını devralan ve Turanlı'nın vergi borçlarını bağışlayan hükümetin, DAÜ'yü de, verdiği sözleri tutarak yaşatabileceğini vurguladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, bu sorunların burada konuşularak çözülemeyeceğini belirterek, sorumluların sendikalarla görüşerek bu sefere daha net bilgilerle gelmesini istedi.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat, öğrencilerle ilgili istatistiki bilgiye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bu bilgilerin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda herkese verileceğini kaydetti.

Talat, okuma hayatının öneminin kimse tarafından yadsınamayacağını belirterek, varoluş mücadelesi yıllarından beri aydınların bunun için mücadele verdiğini söyledi.

Eğitim konusuna veli olarak da bakan bir kişi olarak kamusal eğitimin her geçen gün gerilediğinin herkes tarafından görüldüğünü ifade ederek, eğitim denilen şeyin sağlıkla birlikte devleti devlet yapan hizmetler olduğunu vurguladı.

Talat, genel bütçede eğitime ayrılan bütçenin büyük bölümünün personel giderine gideceğine işaret ederek, belirlenen bütçeyle hiçbir sorunun çözülemeyeceğini ve var olan durumun sürdürülebilir olmadığını savundu.

Tam gün eğitme geçmek için ihtiyaç analizi yapılmadığını hatırlatan Talat, tam gün eğitim konusunda ivedi adımlar atılması gerektiğine inandığını söyledi.

Ongun Talat, şu anki düzenin tam gün eğitim olmadığı gibi, halkı da zora soktuğunu ve yanlış bir “tam gün eğitim” algısı yarattığını belirtti.

Tam gün eğitimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili örnekler veren Talat, mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasının da çok önemli olduğunu söyledi. Talat, uygulama ağırlığının azaldığıyla ilgili duyumlardan tedirgin olduğunu kaydetti.