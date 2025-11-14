Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 184 Milyon 653 Bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi görüşülüyor.

Bütçe üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay aldı

-Uluçay

Sayıştay Başkanlığı’nın bütçesinin yeterli olmadığını kaydeden Uluçay, Meclis’in Sayıştay Komitesi’nde Sayıştay denetim raporlarını ele aldıklarını kaydederek bu raporlarla ilgili bilgi verdi.

Ülkenin kaynaklarının rasyonel olarak değerlendirilmesi için Sayıştay Başkanlığı’nın ve orada görev yapanların ortaya koyduğu eforun takdire şayan olduğunu kaydeden Uluçay, Sayıştay Başkanlığı’nın özellikle verimlilik, etkinlik ve tutumluluk konusunda hazırladığı raporların önemine vurgu yaptı. Uluçay, bu verimlilik raporlarının daha fazla ele alınması halinde KKTC’nin ilgili kurumlarının uygulamalarını çok daha iyi yapabileceği kanısında olduğunu belirtti.

Verimlilik açısında düzenlenen bu raporların idarecilerin yeterince dikkate almadığı eleştirisinde bulunan Uluçay, bu raporların önemini yineledi.

Sayıştay Başkanlığı’nda personel konusunda yaşanan sıkıntıya da dikkat çeken Uluçay, sayıştay denetçilerinin tecrübelerinin önemine değindi, bu denetçilerin çok verimli çalışmalar ortaya koyduğunu kaydetti.

Personel, araç-gereç ve donanım açısında gerekli planlamanın yapılması gerektiğini kaydeden Uluçay, bütçenin hayırlı olmasını diledi.