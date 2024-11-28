Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 68 Milyar 970 Milyon 569 bin TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

-Şahiner

İlk sözü CTP Milletvekili Salahi Şahiner aldı. Şahiner, hükümetin icraatları sonucunda “hükümetin ektiğini biçeceğini” söyleyerek, hata yapma lüksü bulunmadığını belirtti.

Şahiner, gelir artırıcı önlemler yanında elindeki gelir kaynaklarını da koruması gerektiğini söyleyerek, bütçe açığının 2025 bütçe kitapçığında yazan projeler gerçekleştirse bütçe açığının daha da fazla olacağını savundu.

Şahiner, bu yıl büyük özelleştirme ihaleleri yapılmasının öngörüldüğünü bunların maliyeye “büyük yaralar açabileceğini” savundu.

AK-SA’ya ödenen fazladan miktara değinen Şahiner, devletin zarara uğratıldığını, T and T’ye de imtiyaz yapıldığını savunarak, vergi borcunun ne kadar olduğunu sordu.

Şahiner, bütçe görüşmeleri sırasında talep edilen bilgilerin kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Üretmemenin pahalılık yarattığını söyleyen Şahiner, özelleştirme ihaleleri konusunda özellikle iki büyük ihalenin gündemde olduğunu belirtti. Şahiner, bu ihalelerin limanlar ve Güngör Katı Atık tesisinin özelleştirilmesi olduğunu dile getirerek, devletin zarara uğratılmaması noktasında uyarılarda bulundu.