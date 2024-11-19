Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı ve oy çokluğuyla onaylandı.

Komitede daha sonra 619 Milyon 500 bin TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

Bugünkü gündemde ayrıca, 574 Milyon 345 bin TL’lik Cumhuriyet Meclisi, 140 Milyon 133 bin 900 TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi, 898 Milyon 978 bin 300 TL’lik Mahkemeler bütçesi, 307 Milyon 435 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesi bulunuyor.