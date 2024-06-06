Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Mısır’da yaptığı temaslar, bugünkü gazetelerde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Mısır temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştüğünü yazdı.

Güney Kıbrıs ve Mısır dışişleri bakanlarının rutin görüşmelerinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyini ortaya koyduğunu yazan gazete Mısır’ın; Güney Kıbrıs’ın mevcudiyetinin imkansız olduğu alanlarda kullanılması mümkün olan Kıbrıs sorunu için güçlü bir kart (iskambil kağıdı) olduğunu belirtti.

Habere göre Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mısır’ın tüm uluslararası forumlardaki paha biçilmez desteğinden de söz etti.

Mısırlı mevkidaşına Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgi verdiğini söyleyen Kombos, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi'ne destek vermeye de hazır olduklarını ifade etti.

Kombos, Kıbrıs sorununu Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ele alırken iki yetkili görüşme sırasında ayrıca Orta Doğu ve Gazze’deki savaşla ilgili gelişmeleri de değerlendirdi.

Kombos, Orta Doğu bölgesindeki süren tehlikeli duruma ilişkin duyduğu endişeyi dile getirirken Güney Kıbrıs’ın tutumunun, Refah’taki geri dönüşü olmayan ve felaketle sonuçlanabilecek askeri operasyonların genişletilmesinin durdurulması gerektiği şeklinde olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, aralarında çocukların da bulunduğu birçok masum insanın ölümüne ve felakete neden olan hava saldırılarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Kombos, derhal ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğinden de söz etti.

Açıklamaları çerçevesinde Gazze’deki endişe verici durumdan da bahseden Kombos, temasları sırasında, enerji iş birliğine vurgu yaparak ikili ilişkileri de ele aldığını ifade etti.