Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bir dizi temasta bulunmak için Lüksemburg’a gittiği belirtildi.

Kombos’un Lüksemburg’da bugün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ile AB-Körfez İş Birliği Konseyi’nin üst düzey forumuna katılacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Kombos’un Körfez İş Birliği Konseyi'ne üye devletlerin yetkilileriyle ayrı ayrı temaslarda bulunacağını da kaydetti.

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının gündeminde Orta Doğu’daki durum ile Sudan’da yaşanan son gelişmelerin bulunacağını yazan gazete, AB Dışişleri ve Savunma bakanları arasında Ukrayna karşısında devam eden Rus saldırganlığı konusunda ortak bir toplantı yapılacağını da kaydetti.

Kombos’un Lüksemburg’un ardından Suudi Arabistan’a gideceğini ve burada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'yla görüşmelerde bulunacağını da belirten gazete, görüşmenin gündeminde Kıbrıs sorunu, Orta Doğu ve Gazze’deki savaşın bulunacağını ekledi.