Fileleftheros gazetesi Kuveyt Büyükelçiliği basın bültenine dayanarak, görüşmede ikili ilişkiler ile Güney Kıbrıs ve bu ülkeler arasındaki iş birliği yanı sıra bu ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesi ve güçlendirilmesine dair istek ve çabaların ele alındığını yazdı.

Kuveyt Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Rum Yönetiminin bir grup bakanı ile yetkilisinin Kuveyt Büyükelçisi Abdullah Al Khorafi’nin dost ülkelerinin yeni büyükelçilerinin onuruna düzenlediği yemeğe katıldığını yazan gazete, Suudi Arabistan Krallığının yeni büyükelçisinin Fawaz bin Abdulrahman Al Shubaili, Katar’ın yeni büyükelçisinin Yousef Sultan Laram ve Mısır’ın yeni büyükelçisinin ise Mohammed Shouki Za’oua olduğuna işaret etti.

Gazeteye göre Kuveyt Büyükelçisi Abdullah Al Khorafi Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Büyükelçilerine yönelik konuşmasında, büyükelçilerin kendi devletlerinin çıkarları doğrultusunda çalışmaları aynı zamanda önemli bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili ortak Arap tezlerini ileriye götürmelerini umduğunu ifade etti.

Gazete Kombos’un söz konusu etkinlik çerçevesinde Körfez İş birliği Konseyi üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileriyle bir araya geldiğini ve görüşmede bölgeyle ilgili konular, Rum Yönetimi ile Arap ülkeleri arasındaki devletlerarası ilişkiler, Güney Kıbrıs ile Körfez İş birliği Konseyi üyesi ülkeler arasındaki iş birliği ve ilişkilerin düzeyi ile derinliği aynı zamanda bu ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesi ve güçlendirilmesine ilişkin istek ve ortak çabaların ele alındığını ekledi.