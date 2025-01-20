Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Katar Dışişleri Bakanı Yardımcısı Dr. Mohammed bin Abdulaziz al Khulaifi’yle telefonda görüştü.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos görüşmeyi sosyal medya hesabından dün duyurdu.

Görüşmede, Güney Kıbrıs ile Katar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığını belirten Kombos, görüşmede ayrıca bölgesel konular, Suriye, Filistin ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması ve esirlerin takası gibi konuların da ele alındığını vurguladı.