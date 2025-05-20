Fileleftheros gazetesi, Brüksel’de dün gerçekleşen görüşmede, Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne üyeliği için Avrupa Komisyonu tarafından yapılan tavsiyelere ilişkin ilerlemenin ele alındığını yazdı.

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Gazete, Kombos’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bruner ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve kendisiyle görüş alışverişinde bulunduğunu kaydettiğini belirtti.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne tam üyeliğinin, Avrupa Birliği’nin güvenliğini tamamlayacağını ve stratejik perspektiflerini güçlendireceğini ifade etti.