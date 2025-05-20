Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in misyonu aracılığıyla Cenevre ışığında ilerleme kaydedilmesini; Kıbrıs Türk tarafının ise çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasını istediği iddia edildi.

Rum basınında bugün yer alan bir haberde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarının, Holguin’in Kıbrıs’a gelişi ışığında tarafların hedeflerini yansıttığı ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Hristodulidis-Tatar’dan Zıt İstekler” başlıklı haberinde, tarafların zıt isteklere sahip olduklarını iddia etti.

-Cumartesi Hristodulidis, pazartesi Tatar’la görüşme...

Holguin’in hafta sonu Kıbrıs’a geleceğini ve liderlerle ayrı ayrı görüşeceğini kaydeden gazete, Holguin’in cumartesi günü Hristodulidis, pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı Tatar’la bir araya geleceğine yer verdi.

Haberde Hristodulidis’in, BM Genel Sekreterinin sürecin bir sonraki aşamaya (doğrudan müzakereler) geçme olasılığını araştırmasına fırsat verecek küçük de olsa bir ilerleme yaşanması için Holguin ile Hahn’ın varlığına yatırım yaptığı da kaydedildi.

Gazete Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçen mart ayında Cenevre’de "hemfikir olanlarla hiçbir zaman uzlaşmadığı" iddiasına da yer verdi.