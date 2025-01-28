Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılarak Rum hükümetinin Suriye, Ukrayna ve diğer bazı konulardaki görüşlerini dile getirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sırasında Güney Kıbrıs’ın Suriye, Filistin, Ukrayna ve diğer bazı konulardaki görüşlerini dile getirdiğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Kombos toplantıda, Suriye’de rejim değişikliği sonrasında istikrarın sağlanmasının bölge ve AB güvenliği için önemine vurgu yaparken Suriye’deki geçişin, tüm dini ve etnik grupların katılımıyla, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, koşullara bağlı ve geri dönüşün olabileceği şekilde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında Filistin konusuna da değinen Kombos, sağlanan ateşkesten ve ABD, Mısır ve Katar’ın ateşkes sağlanmasındaki katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Habere göre Kombos toplantıda ayrıca Lübnan ve Ukrayna konusunda ülkesinin bilindik tezlerini yineledi.