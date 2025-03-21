(Kamalı Haber) - Girne’de gerçekleştirilen Kod: 32 Operasyonunda tutuklanan Libya uyruklu Ahmed Muhy Aldeen Mustafa Almuhaddibi, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde ( Kokain, Hint Keneviri ) Alma, Verme Ve Tasarruf” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Haluk Ceylan mahkemede olguları aktardı. Polis, 19 Mart 2025 tarihinde 21:15 - 22:40 saatleri arasında Alsancak’ta sakin zanlının huzurunda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada yaklaşık 3 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, yaklaşık 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, akabinde Girne'de bulunan diğer ikametgahında 23:15 - 23:55 saatleri arasında yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucu maddeyi Girne’den bir şahsın yönlendirmesi ile aldığını ve birçok yere dağıttığını itiraf ettiğini, para kazanarak hesabına yaptırdığını söylediğini aktardı. Polis, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının cep telefonun ve hesaplarının da inceleneceğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.