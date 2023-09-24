Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu Fadi Abuishak (E-33) ve Ahmet Abuishak tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Sıla Topbaş zanlılar hakkındaki olguları aktardı. Topbaş, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelen Suriye uyruklu Fadi Abuishak ve Ahmet Abuishak’ın 23 Eylül 2023 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Türkiye Mersin’den küçük bir tekne ile 15 kişi ile birlikte bilmedikleri bir sahilden KKTC’ye giriş yaptıklarını, daha sonra hepsinin bir yere dağıldığını, kayboldukları için polise geldiklerini söylediklerini anlattı. Polis, zanlıların ifadelerinde 4 bin Euro karşılığında bazı şahısların kendilerini KKTC’ye getirdikten sonra beyaz van bir araçla bilmedikleri bir yerde bıraktıklarını anlattıklarını açıkladı. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını dile getirdi. Zanlılara yardım eden kişilerin arandığını kaydeden polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.