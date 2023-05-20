Platformdan yapılan açıklamada; Türkiye-KKTC iş birliğiyle yürütülen projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmelerin Erdoğan’ın liderliğinde arttığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Bu cennet toprakların turizm ve eğitime ilaveten tarımsal üretimiyle, enerji ve maden kaynaklarıyla, limanlarıyla, ticaretiyle ve yüksek teknolojiyle ambargoları kırması için gerekli bütün imkanlar Türkiye Cumhuriyeti tarafından seferber ediliyor. Hem değer üreten hem de sahip olduğu değerlerle dünyaya açılan KKTC için Anavatan Türkiye her zaman yanımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Türkü’nün var olması ve kalkınmasını öncelik olarak görüyor…