İzmir'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan KKTC'nin İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağı ile Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler ve pilota Allah'tan rahmet diledi.

KKTC'nin kuruluşunun, özgürlük ve varoluş mücadelesinin bir sonucu olduğunu ifade eden Davulcu, Kıbrıs Türk halkının her türlü yokluk ve baskıya rağmen umudunu ve geleceğe olan inancını yitirmediğini söyledi.

Davulcu, halkın azmi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle KKTC'nin güçlü devlet yapısına ve demokrasi kültürüne kavuştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sosyal ve hukuk devleti ilkelerine bağlı yüksek öğrenim, tarım ve hizmet sektörlerinde önemli başarılar elde etmiş, halkının refah düzeyini istikrarlı şekilde yükselten bir ülke konumundadır. Bu gelişmeler Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve varlığının dünya kamuoyunda giderek daha fazla tanınmasının önemli bir göstergesidir. Anavatan Türkiye, her dönemde olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının güvenliği, refahı ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alabilmesi için çabalarını sürdürmektedir."

Davulcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin yaptığı çağrıların da çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Törene, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.