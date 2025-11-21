Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü Doha’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, kutlamanın salı günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli Gürdal’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla yapıldığı kaydedildi.

Resepsiyona Türkiye Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu olmak üzere, yabancı misyon şefleri ve büyükelçiler, Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan üst düzey yöneticiler, askeri yetkililer, basın mensupları, yerli ve yabancı iş insanları ile akademisyenler katıldı.

Türkiye–Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu da eski TC Millî Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili Nurettin Nebati başkanlığındaki bir heyetle resepsiyonda yer aldı.

-Gürdal

Misyon Şefi Huriye Hançerli Gürdal, gecede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerinin 42 yıl önce, 15 Kasım 1983 tarihinde, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve iradesiyle temellerinin atıldığını belirterek; bugün ise eğitimden turizme, kültürden bilime kadar birçok alanda örnek bir gelişim göstermiş, genç, egemen ve tüm demokratik kurumlarıyla tam teşekküllü modern bir devlet olduğunu vurguladı. Gürdal, ülkemizde özellikle yükseköğrenim, turizm ve altyapı alanlarında kaydedilen ilerlemelerden söz ederek, KKTC’nin bölgesel barışa, istikrara ve uluslararası iş birliğine sağladığı katkıları anlattı.

Gecede ayrıca Hulusi Akar ve Büyükelçi Göksu birer konuşma yaparak bu anlamlı güne dair destek mesajı verdi.