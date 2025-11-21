KKTC, ITTF Varşova 2025 Polonya Turizm Fuarı'nda tanıtıldı.

Fuara, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Ataoğlu'na Müsteşar Serhan Aktunç eşlik etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş da fuara katılarak, Ataoğlu ile görüştü. Görüşmede, ülke turizmi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve stant ziyaretleri yapıldı.

KKTC’nin Polonya pazarına erişimi güçlendirme ve yeni iş birlikleri kurma yolunda kritik bir platform olarak kabul edilen ITTF Varşova Fuarı, ülkenin doğal güzelliklerinin, zengin kültürünün ve turizm potansiyelinin Polonyalı ve uluslararası sektör temsilcilerine sunulması açısından önemli bir fırsat değerlendiriliyor.