Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi, ülke genelinde motorlu taşıt egzoz emisyon ölçümlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, AB finansmanı ile yenilenen motorlu taşıt egzoz emisyon denetim cihazları da denetimlerde kullanılmaya başlandı.

Son 1 hafta içerisinde ülke genelinde yapılan ölçümlerde toplam 110 motorlu taşıtın 23 tanesinin Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen standartları sağlamadığı tespit edildi ve “18/2012 sayılı” Çevre Yasası’nın 28. maddesinin 3. fıkrası kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle araçların gerekli bakım-onarım hizmetinden geçirilip egzoz emisyon ölçümlerini tekrar yaptırmaları talep edildi.

Trafikteki motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğini kontrol altına almak amacıyla ülke genelinde egzoz emisyon ölçüm denetimleri düzenli olarak devam edecek.