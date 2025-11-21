Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üretim sektörünün içinde bulunduğu koşulları aktarmak üzere Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Birlik Başkanı Adil Onalt, girdi maliyetlerinin son derece yükseldiği bir dönemde üreticinin kaderine terk edildiğini belirterek hükümeti duyarsız kalmakla eleştirdi.

Onalt, birlik olarak aylardır çözüm arayışı içinde olduklarını ancak yetkili makamlarla görüşme taleplerinin yanıtsız bırakıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Gerçek maliyetleri ortaya koyan kapsamlı bir çalışma hazırladık ve Başbakan ile Tarım Bakanı’na sunduk. Tüm üretim sektöründe ciddi sıkıntılar var. Sesimizi duyurmak için muhalefet partilerini ziyaret ediyoruz. Hükümet sermayenin yanında, üreticinin değil. Bir yıldır süt ve canlı hayvan fiyatlarında gerileme var. Çiftlikler bir bir batma noktasına geldi.”

-Çetereisi

Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çetereisi de hazırlanan dosyayı Çeler'e sunarak, verilerin resmi kaynaklara dayandığını ve 2023–2025 karşılaştırmalı fiyat analizlerinin hayvancılığın geldiği noktayı açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Çetereisi, öz sermayeleri ile ayakta duran işletmelerin gün geçtikçe iflas noktasına sürüklendiğini vurguladı.

Canpolat Şemi ise, özellikle küçükbaş hayvancılığın çok zor durumda olduğunu belirterek, “Bu dosyada KKTC’nin gerçekleri ortaya kondu. Boşuna feryat etmiyoruz. Destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.