KKTC’nin ilanının 40’ıncı yıl dönümü nedeniyle Mehmetçik'te Ecevit Meydanı’nda tören düzenlendi.

Mehmetçik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre törene Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Bucak sorumlusu, bölge muhtarları, bölgede eğitim veren öğretmenler, bölge öğrencileri ve kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, törende yaptığı konuşmada, "15 Kasım 1983’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, ‘Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz’ deyişi ile var oluş mücadelemizin zaferle taçlandırılarak kurulan Cumhuriyetimizin 40’ıncı yılını bugün büyük bir coşku ile kutluyoruz." dedi.

"Ne mutlu bize ki, büyüklerimizin yokluk içinde, inanarak, cesurca mücadelesi sonucu, Anavatan Türkiye’nin de güvencesi ile başımız dik korkusuz ve en önemlisi özgür yaşıyoruz." diye devam eden Tuğlu, Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini verilen mücadeleleri özetleyerek anlattı.

20 Temmuz 1974’te Anavatan Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini ve halkın güven ve huzur içinde egemen ve özgür olarak yaşayacağı vatan sınırları çizildiğini vurguladı.

Tuğlu, "40’ıncı yılını gurur ve onurla kutladığımız devletimiz bize, şehitlerimizin emanetidir. Cumhuriyetimize her koşulda sahip çıkmak, sonsuza kadar yaşatmak için birlik ve beraberliğimizi koruyarak, geleceğe emin adımlarla yürümek ve geleceğin teminatı çocuklarımıza daha iyi, daha güzel ve daha refah bir yaşam sunmak bizlerin görevidir." diyerek, başta var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, şehitler ve hayatta olmayan gazileri rahmetle andı, hayatta olan gazi, Mücahit ve Mücahidelere minnet ve teşekkürlerini iletti.