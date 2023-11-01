Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Yüzyılın İzleri" temasıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 3-12 Kasım'da yapılacak.

İskele’ye gidiş yolu tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı İskele’ye gidiş yolu tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Fahrettin Beceren'in üstlendiği festival, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Kasım Cuma akşamı kapılarını ziyaretçilerine açacak.

BursaFotoFest'e KKTC’den Mehmet Gökyiğit de katılıyor.