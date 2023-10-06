Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis, Kıbrıs Türk araçlarının, Güney Kıbrıs’a geçişine ilişkin prosedürde değişiklik yapılması düşüncesinin bulunmadığını belirtti.

Haravgi gazetesine göre konu hakkında açıklamalarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis, kuzeyde kayıtlı olan araçların Güney Kıbrıs’a geçiş prosedürü konusunda değişiklik yapılması düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

Vafeadis, Güney Kıbrıs’a geçiş yapan Kıbrıslı Türk taksiler tarafından “T” harfinin kapatılmasında olası değişiklik yapılması konusunda ise üst düzeyde karar verilmesi gerektiğini belirtti.

KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen ve haksız rekabete yol açması sonucuyla olası turist taşıyan Kıbrıslı Türk taksilerin “T” harfini kapatması uygulamasında değişiklik düşünülüp düşünülmediği şeklindeki soru üzerine Vafeadis, Rum yönetiminin taksilerin işleyişini düzenleyen kanun ve yasalara sahip olduğunu anımsattı.

Rum yönetimine ait seyrüsefere sahip olmayan ve “MOT” (araç muayene) uygulamasından geçmeyen KKTC plakalı araçların Güney Kıbrıs’a geçmesine ilişkin bir soru üzerine Vafeadis, Güney Kıbrıs’a gelen ve Κarayolu Taşımacılığı Dairesi arşivine kayıtlı olmayan tüm araçların, belli bir süre kontrole tabi olmadığını söyledi.

Haberde, Kıbrıslı Türklerin kullandığı ve Güney Kıbrıs’a geçiş yapan araçların, bariz ihlallerin olması durumunda sınır kapısındaki ekip tarafından kontrol edildiği de belirtildi.