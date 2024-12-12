Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, cezaların artırılmasının özellikle KKTC’deki Rum mallarından yasa dışı istifade edilmesiyle ilgili ortaya çıkacak davaların etkili bir şekilde ele alınması amacını taşıdığını kaydetti.

Superman’ın yasa önerisiyle ilgili Meclis Hukuk Komitesi üyeleri arasında fikir birliği olduğunu yazan gazete, yetkili birimlerin de aynı çizgide hareket ettiğini bununla birlikte Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği'nin de önerilen değişikliklerle hemfikir olduklarını kaydetti.

Superman’ın yaptığı konuşmada önerilen değişikliklerin mevcut ceza yasasının 281’inci maddesinde öngörülen cezaların artırılması amacını taşıdığını söylediğini ileten gazete, Superman’ın konuşmasının devamında Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere atıfta bulunduğunu da belirtti.

Bu haberlere göre 2023 yılının sonlarında KKTC’de 4 bin 209 arsanın satılık olduğunu, bunlardan yalnızca 975’inin KKTC’den tapuya sahip olduğunu, geri kalanların ise Kıbrıs Rum malı olduğunu öne süren gazete, Superman’ın söylediklerine dayanarak satılık arsa ve tarlaların çoğunun Girne (bin 407), İskele (bin 169), Mağusa (884), Lefkoşa (326) ve diğer bölgelerde bulunduğunu öne sürdü.

Superman, 27 Kasım 2023 tarihine kadar KKTC’deki emlakçılar aracılığıyla yabancılara satılan konutların sayısının 32 bin 400 olduğunu ve bunun ise 6 bin dönüm toprağa denk geldiğini de iddia etti.

Superman açıklamasında hem alım satımlar için engelleyici bir faktör olarak hareket etmesi, hem de Kıbrıslı Rum mal sahiplerinin şikâyette bulunması için teşvik görevi görmesi için böyle bir suçla ilgili cezaların artırılması gerektiğine de işaret etti.

Malları “gasp edilen” insanları haklarını talep etmeleri için polise başvurmaya davet ettiklerini de söyleyen Superman, KKTC’deki eski Rum mülklerinin sahiplerinin mahkemeye başvurması ve haklarını talep etmeleri için etkili önlemler alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu iddiasında da bulundu.

Gazete yapılması önerilen değişikliğin 281’inci maddedeki “kabahat ve iki yıl hapis veya 5 bin lirayı aşmayan para cezası” ifadelerinin “suç ve 5 yıl hapis veya 10 bin Euro’yu aşmayacak para cezası” olarak değiştirilmesini öngördüğünü de anımsattı.

Rum Yönetimi’nin reflekslerini doğru bir şekilde harekete geçirdiğini ve suçluları adalet önüne çıkardığını iddia eden Meclis Hukuk Komitesi Başkanı Nikos Tornaritis ise açıklamasında, söz konusu yasa önerisinin doğru yönde olduğunu ileri sürdü.

-İki Macar kadının davası bugün

Öte yandan gazete konuyla ilgili haberinde KKTC’deki Rum mallarının ticareti suçlamalarıyla ilgili olarak aleyhlerinde dava dosyalanan Ilona Lesko ile Melinda Ladanyi isimli iki Macar kadının Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk davasının bugün görüleceğini ekledi.