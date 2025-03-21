Güney Kıbrıs Meclisi Kurumlar Komitesi’nin dünkü toplantısında, KKTC’deki kumarhanelerde Rum Yönetimi’nin de onayıyla kara para aklandığı iddialarının görüşüldüğü bildirildi.

Politis gazetesi, Kurumlar Komitesi üyesi ve DİSİ Milletvekili Dimitris Dimitriu’nun dün yanıtlanması gereken birçok soru bulunduğunu kaydettiğini ve komitenin ilerleyen toplantılarında, bu konuyu mercek altına alınacağını yazdı.

Gazete, komitede, Rum Gümrük Dairesi’nin KKTC’deki kumarhanelerde verilen kazanç belgesini, dayanağını teyit edemese de kabul ettiğini ve bunun Rumlara beraberlerinde binlerce euro nakit para ile KKTC’den Güney Kıbrıs’a giriş yapma; yabancı uyruklulara da Güney Kıbrıs’tan, beraberlerinde büyük miktarlarda nakit para ile çıkış yapabilme imkanı sunduğunun ileri sürüldüğünü kaydetti.

Haberde, Kurumlar Komitesi milletvekillerinin, "KKTC’deki kumarhanelerde verilen kazanç belgesinin kabul edilmesi kararını kimin verdiği", "bu belgelerin ne zamandan beri kabul edildiği" ve "bu yöntemle kara para aklandığı aşikarken, hangi sebeplerle bu belgenin kabul edildiği" sorularına yanıt aradığı belirtildi.

KKTC’de bulunan 25 kumarhanede kolaylıkla kara para aklanabileceğini iddia eden gazete, Güney Kıbrıs’taki kumarhanelerin aksine KKTC’deki kumarhanelerde oyuncuların kim olduğunun ve parayı nereden getirdiklerinin denetlenmediğini öne sürerek, örneğin bir uyuşturucu tacirinin tasarrufundaki 300 bin euro nakit parayı KKTC’deki kumarhanelerde fişe çevirerek, 5 bin eurosunu harcayıp, kalan 295 bin euroyu, kumarhaneden aldığı kazanç belgesiyle “yasal hale” getirdiğini savundu.

Haberde, Gümrük Dairesi’ne konuyla ilgili soru yöneltildiği ve Gümrük Dairesi’nin bu belgeyi kabul ettiğini teyit ettiği ifade edildi.