KKTC’de yaşayan Rumların arazilerinin kiralanması konusunun dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Yerleşiklere Dolaylı Devlet Yardımı-Sponsorluğu…Gerçek Sahiplerinin Onayı Olmadan İşgal Altındaki Topraklardan Faydalanma-Hükümet Kaçakçılığa Gözünü Kapıyor” başlıklı haberinde hükümetin, “yerleşik” olarak nitelendirdiği TC kökenli vatandaşların dolaylı olarak “finanse edilmesine gözlerini kapadığını” yazdı.

Konunun dünkü Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını yazan gazete, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rumların sadece kendilerine ait olan arazilerde değil kiraladıkları arazilerde ekim yaptıkları yönünde beyanda bulunduklarını belirtti.

Gazete ancak KKTC makamlarının “yasa dışı” olarak Kuzeyde yaşayan ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen Kıbrıslı Rumların arazilerini, TC kökenli vatandaşlara dağıttığını savunurken, mahsurlardan bazılarının ise kendilerine toprak kiralamak için gelen Türklerle anlaşmaya vardığını yazdı.

Bunun, TC kökenli kişilerden (gerçekten veya sanal olarak) arazi kiralayanlara fayda sağlaması sonucunu getirdiğini yazan gazete, TC kökenli kişilerden arazi kiralayanların, kira şeklinde Rum devletinden yardım aldıklarını belirtti.

Karpaz’da oturan ancak çeşitli nedenlerden dolayı artık Güney Kıbrıs’ta kalan kişilerin arazilerinin, KKTC makamlarınca verilen TC kökenli kişilerden kiraladıklarını söyleyen şahıslar tarafından istismar edildiği yönünde şikayette bulunduğunu belirten gazete, bazı kişilerin 300 veya 500 ya da daha fazla dönümde ekim yaptığından, bazılarının sadece Dipkarpaz’da değil başka bölgelerde de arazi kiralayarak ekim yaptıklarından bahsettiğini yazdı.

Başka kişilerle aynı araziye ekim yaptığını ifade eden Kıbrıslı Rumların da bulunduğunu yazan gazete, bu durumun da uydu verilerinden ortaya çıktığını belirtti.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Makis Antoniadis, hak sahiplerinin, kendi onayları olmadan arazilerinde ekim yapıldığına dair şikayetlerde bulunduklarını söyledi.

Antoniadis açıklamasında özellikle geçen yıl, devletten yardım alan üçüncü şahıslar tarafından arazilerinde ekim yapılmasına karşı olduklarına dair birçok mektup aldıklarını belirtti.

Bu durumlara bağlı olarak muhtarlarla yıllık bir toplantı yaptıklarını ve sorunları gündeme getirdiklerini ifade eden Antoniadis, devlet yardımının yasal hak sahibinin, arazisine ekim yapılmasına dair yeminli beyanın bulunması durumunda yapılacağı konusunda da hükümet bazında karar aldıklarını belirtti.