(Kamalı Haber)- KKTC’de kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Torkwase Stephanie Mngor ve Abdulhafız Olamileka Suleıman bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17.10.2024 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Yakut Sokak Regal 2 apartmanı 123 numaralı ikametgahta uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından yapılan arama neticesinde konu ikametgahta kalan Torkwase Stephanie Mngor’UN 30.09.2023 yapılan muhaceret kontrolünde 20.00.2023 Tarihinden itibaren toplam 323 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, 17.10.2024 tarihinde saat 11.43 raddelerinde Lefkoşa'da Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret amirliğine giriş-çıkış dökümlerini almak için gelen Abdulhafız Olamileka Suleıman’ın

yapılan muhaceret kontrolünde KKTC'ye 21.10.2020 tarihinde öğrenci olarak geldiği ancak öğrenci iznini 30.10.2023 tarihinde bittiğini ve 30.09.2023 tarihinden itibaren toplamda 323 gün KKTC ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlılarla ilgili gerekli araştırmanın yapıldığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.