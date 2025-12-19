(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijeryalı Chatkem Nwachukw yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Portakal olguları aktardı. Polis memuru, 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde yapılan muhaceret kontrolünde esnasında 2025 tarihinde söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren bin 824 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak işlemlerin henüz tamamlandığını ifade eden Polis, KKTC'de bulunma amacının da araştırılması gerektiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.