(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Mofijul Mıa, Mohammad Rokunuzzaman, MD Obidul Islam ,Uzair Mıran ,Muhammad Asım, MD Zamirul Isılam, Teddy Odupoi Rompen, Tina Kilambe Κιbeka, Jordy Nonzo Shımba, Md Rıazul Islam, Faith Suleman ve Precilia Mata Mubıayı mahkemeye çıkarıldı.

Üç ayrı seferde duruşmaya çıkarılan 12 zanlı hakkındaki olguları polis memurları Burak Ateş, Serhan Yıldıran ve Buse Bağrıkara aktardı. daha önce tutuklanan 10 zanlı hakkında 8, dün tutuklanan 2 zanlı hakkında ise 3 gün ek süre talep edildi.

Polis memuru Serhan Yıldıran, 08.01.2026 tarihinde Lefkoşa Haspolat'ta Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde Haspolat'ta sakin Bangladeş uyruklu Zamirul Islam’ın 20.01.2025 tarihinden itibaren 353 gündür, Mofijul Mıa'nın 07.01.2025 tarihinden itibaren 366 gün, Mohammad Rokunuzzaman’ın 30.09.2024 tarihinden itibaren 465 gün, MD Obidul ıslam’ın 30.09.2024 tarihinden itibaren 465 gün, Pakistanlı Uzaır Mıran’ın 27.10.2025 tarihinden itibaren 73 gün, Muhammad Asım’ın 27.10.2025 tarihinden itibaren 73 gün KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Polis memuru Burak Ateş, 08.01.2026 tarihinde saat 11:25 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube Amirliğine gelen Teddy Odupoi Rompen'in yapılan muhaceret soruşturmasında 30.11.2025 tarihinden itibaren 39 gün, Tina Kilambe Κιbeka’nin 29.11.2023 tarihinden itibaren 770 gün, Jordy Nonzo Shımba’nın 29.09.2025 tarihinden itibaren 39 gün, Md Rıazul Islam’ın 22.06.2024 tarihinden itibaren 565 gün KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Polis memuru Buse Bağrıkara ise 11.01.2026 tarihinde saat 19:20 raddelerinde Lefkoşa’da, Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Adli Şube Amirliği ekiplerinin devriyede oldukları bir esnada yapılan muhaceret soruşturmasında Faith Suleman'ın 21.05.2022 tarihinden itibaren 1331 gün, Precilia Mata Mubıayı'nın 29.11.2020 tarihinden itibaren 1869 gün yasal statüsü olmaksızın KKTC' de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar hakkında talep edilen 8 ve 3 gün ek tutukluluk sürelerini onayladı.