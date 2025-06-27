(Kamalı Haber)- KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet etmek suçundan tutuklanan Mehmet Yavuz yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 25 Haziran 2025 tarihinde saat 22:00'de Ercan Havalimanı gelen yolcu çıkış kapısı önünde bir polis ekibince yapılan kontrol esnasında zanlının 10.07.2024 tarihinden itibaren 350 gün KKTC'de İzinsiz İkamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlı ile ilgili İçişleri Bakanlığına yazı yazılacağını, ihraç işlemi başlatılacağını belirterek 5 gün ek süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise öğrenci kaydı olduğunu ancak kardeşi hasta olduğu ve onunla ilgilenmek zorunda kaldığı için muhaceret işlemleri yaptırmaya vakit bulamadığını yineledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.