(Kamalı Haber) - KKTC'de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan Orhan Güneş mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Erginsoy Güler olguları aktardı. Polis, 28 Ocak 2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında Lefkoşa Adli Şubeye gelen zanlının KKTC'de izinsiz ikamet ettiğini söyleyerek, ülkesine gönderilmeyi talep ettiğini söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 14 Ekim 2025 tarihinde 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını, 29 Ekim 2025 tarihinden beri 91 gün süreyle KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihraç edilebilmesi için yazışma yapılacağını, ayrıca ülkeye hangi amaçla geldiğini araştıracaklarını belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.