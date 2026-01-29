İncirli: “Üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Narenciye Üreticileri Birliği başkanı Ali Alioğlu’nu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, üretimdeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekilleri Filiz Besim, Salahi Şahiner, Fide Kürşat, MYK üyesi Murat Şenkul ve Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, narenciye üreticilerinin taleplerini dinleyerek üretime verdikleri önemi vurguladı.

CTP’nin emekçinin partisi, üretimin de esas mesele olduğunu belirten İncirli, “Narenciye bizim için çok önemli. Dünyanın en kaliteli mandorasına sahibiz , mandoranın hak ettiği değere satılması için devlet üzerine düşeni yapmalı.” dedi.

Süreç içerisinde birçok ziyaret gerçekleştirdiklerini ve üreticinin sorunlarını gündeme taşıdıklarını dile getiren İncirli, üretimde olduğu gibi diğer bütün alanlarda da sorunlar yaşandığını söyledi. CTP Genel Başkanı İncirli, yaşanan bütün sorunların temelinde hükümet olduğunu savunarak, bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Üretimde olduğu gibi diğer bütün konularda çalışmalarımıza başladık.” diyen İncirli, üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Narenciye üreticileri ise bölgede yaşadıkları sorunlar ve yaptıkları eylemler hakkında bilgi verdi. Üreticiler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde narenciye ile ilgili bir birim kurulması ve Cypfruvex’in etkili çalışması taleplerini de dile getirdi.