KKTC'de geçen hafta 51 trafik kazası meydana geldi, 3 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 23-29 Mart tarihlerini kapsayan dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak açıklandı.

Kazalar sonucu 1 milyon 947 bin 500 TL'lik hasar meydana geldi. Kazaların ilçelere göre dağılımı ise “Lefkoşa 16, Gazimağusa 8, Girne 19, Güzelyurt 4, İskele 4” şeklinde oluştu.

- "2 bin 699 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı"

Ülke genelinde aynı tarihler arasında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 16 bin 974 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 699 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı ise şu şekilde:

“Sürat (899), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (64), tehlikeli sürüş (12), dikkatsiz sürüş (23), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (234), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (8), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (40), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (162), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (84), trafik levha ve işaretlerine uymamak (128), trafik ışıklarına uymamak (25), muayenesiz araç kullanmak (104), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (78), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (6), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (6), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (18), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (4), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (55) ve 813 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 254 araç trafikten men edilmiş ve 9 sürücü ise tutuklanmıştır.”