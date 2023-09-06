Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Küçüközdemir, bu gece yarısı 4,5G teknolojisine geçileceğini açıkladı

Küçüközdemir: “İnternet hızı 10 kata kadar artacak… 4-5 yıl içinde 5G'ye geçilecek…”

“Elektrik kesintileri sırasında yaşanan sorunların da 4,5G teknolojisiyle hafiflemesini bekliyoruz”

Lefkoşa, 5 Eylül 23 (TAK): Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından açılan ihaleyi kazanan Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu gece yarısı 4,5G hizmeti vermeye başlıyor.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü Murat Küçüközdemir, 4,5G teknolojisi ile internet hızının 10 kata kadar artacağını söyledi.

"6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece düğmeye basıyoruz. 3G hizmet alan tüm müşteriler otomatik olarak 4,5G'ye geçecek” diyen Küçüközdemir, telefon ayarları konusunda sorun yaşayan müşterilerin, müşteri hizmetlerinden yardım alabileceğini ifade etti.

Küçüközdemir telefonların ve sim kartların 4,5G’ye uyumlu olup olmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Şu anki abonelerinin yüzde 90’ının akıllı telefon kullandığını belirten Küçüközdemir, telefonların yüzde 80'inin sim kartlarının 4,5G’yi desteklediğini belirtti.

- “Hızı 10 kata kadar artırıyoruz”

4,5G'nin getireceği değişiklikler hakkında da konuşan Küçüközdemir, "4,5G ile birlikte hızı 10 kata kadar artırıyoruz” dedi. 3G teknolojisi ile veri kullanım oranlarının ortalama 5 GB olduğunu, bu rakamın 4,5G ile 15 GB'ye çıkacağını açıklayan Küçüközdemir, yolculuk esnasında video izlemenin, online görüşmeye katılmanın kolaylaşacağını anlattı.

Küçüközdemir, yapılan yatırımların boyutunu şu şekilde açıkladı:

"2023 sonu itibariyle 12 milyon dolar lisans ödemesi yapmış olacağız. Toplamda ise 16,5 milyon dolar + KDV lisans ödemesi yapacağız. İşin bir de yatırım kısmı var. Normalde operatörler cirolarının beşte birini her yıl yatırıma dönüştürür. Biz bu sene 3'te birini yatırıma dönüşüyoruz. Bu önümüzdeki yıllarda da devam edecek…”

Lefkoşa'da yoğun yerlere daha fazla yatırım yaptıklarını da dile getiren Küçüközdemir, e-sim gibi teknolojilerle daha fazla kişinin 4,5G hizmetinden faydalanabileceğini de ekledi.

Küçüközdemir, bu yatırımların müşterilerin faturalarına ek bir ücret getirmeyeceğini, sadece enflasyon oranında fiyat ayarlaması yapacaklarını kaydetti, kampanyalarla 4,5G kullanımı teşvik edeceklerini ekledi.

-Elektrik kesintileri sırasında yaşanan sıkıntılar

Elektrik kesintileri sırasında 3G’de yaşanan sorunlar hakkındaki bir soru üzerine Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell şebekelerinin elektrik kesintilerine karşı yedekli olduğunu ancak, kesintiler sırasında şebekeler aşırı yüklendiği için sorunlar yaşandığını anlattı.

Küçüközdemir, evlerdeki modemlerin yedek güç kaynağı ile çalıştırılması halinde kablosuz ev internetlerinden yararlanmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Öte yandan 4,5G teknolojisi sonrası bu tür sorunların daha az yaşanacağını söyleyen Küçüközdemir, önümüzdeki süreçte "Super Box" adlı mobil altyapı sunan bir ürünle 100 MB’a kadar hizmet sunacaklarını da kaydetti.

4,5G’nin hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda önemli eksiklikleri gidereceğine işaret eden Küçüközdemir, bu teknolojiyle örneğin dijital göçebelerin (expat) ülkeye gelebileceği bir ortam yaratılacağını belirtti.

“Dijital göçebeler gittikleri ülkelerin hem ekonomisine katkı sağlıyor hem de bir ekosistem yaratılmasına yardımcı oluyor” diyen Küçüközdemir, 4,5G ile yaşanacak gelişmelerin, teknoloji ihracatının önünü de açacağını söyledi.

Konuşmasında 5G konusundaki çalışmalara da değinen Küçüközdemir, bunun için fiber altyapı konusuna kesin bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti, bu çerçevede hükümet ve hem kamuda hem de özel sektördeki paydaşların birlikte çalışmasının önemine işaret etti.