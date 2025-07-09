(Kamalı Haber) KKTC'de izinsiz İkamet Etmek suçundan tutuklanan Eesies Teodra mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2023 tarihinden beri 802gün ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlıyla ilgili ihraç süreci başlatıldığını ancak henüz sonuca varmadığını söyledi. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 8gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.