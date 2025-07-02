(Kamalı Haber) KKTC'de izinsiz İkamet Etmek suçundan tutuklanan Oluwatoyosı Gafar Kolawole ve Damilola Olawale Ogunjob mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 28.06.2025 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekibin Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde devriye görevinde oldukları esnada, polis aracını gören 2 şahsın hareketlerinden şüphelenip durdurup kimlik kontrolü yapmak istemeleri üzerine, Oluwatoyosı Gafar Kolawole ve Damilola Olawale Ogunjob’nin koşarak kaçmaya çalıştıklarını söyledi.

Polis, zanlıların yakalandığını, yapılan muhaceret kontrolünde Oluwatoyosı Gafar Kolawole’nin 29.11.2024 tarihinden itibaren toplam 211 gün ve Damilola Olawale Ogunjob’nin ise 29.11.2022 tarihinden itibaren toplam 942 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarıldığını, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemleri için yazışmalar yapıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.